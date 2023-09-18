Faik Öztrak'tan MYK'da yerel seçim mesajı: Yılgınlığa teslim olamayız Partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda konuşan Faik Öztrak yerel seçim hazırlıklarına vurgu yaparak Mayıs seçimlerinde istenilen sonuca varılmamasına üzüldüklerini ifade etti.

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ensonhaber.com

Son aylarda CHP'nin gündeminde değişim çağrıları ve yaşanan kavgalar var...

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanlığı Seçimi hezimetini henüz sindiremeyen muhalefet, bir yandan parti içerisinde savaş verirken bir yandan yerel seçime hazırlanıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da bu süreçte sık sık açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Son olarak Öztrak Merkez Yürütme Kurulu gündemini kamuoyuyla paylaştı.

"Silkinip ayağa kalkacağız"

Öztrak partililere seslenerek yerel seçim mesajları vererek şu ifadeleri kullandı:

Yılgınlığa teslim olamayız. Silkinip ayağa kalkacağız. Önceki seçimde eksik yaptıklarımızı gidereceğiz. Mayıs seçimlerinde istediğimiz sonucu alamadığımız için herkesten çok biz üzüldük. Ama Erdoğan’ın en büyük kabusu olan bir başka hususu da görmezden gelemeyiz. Geçtiğimiz seçimde bizim cumhurbaşkanı adayımız seçmenin yüzde 48’ini bir araya getirdi. Sarayın en büyük kabusu, muhalefetin bu birleşmiş gücü.

"Bizi kavgalı olarak göstermelerine izin vermeyeceğiz"

Öztrak, sözlerine şu şekilde devam etti:

Yüzde 30’un altına düşen oyuyla, belediyelerin yüzde 100’ü almak için yüzde 48’lik muhalefeti dağıtmanın, bizi kavgalı ev olarak göstermenin tek çare olduğunu biliyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Yılgınlığa kapılmayacağız. Yüz yıllık bir parti olmanın gururuyla, Atatürk’ün kurduğu parti olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz.

"Kendi kararıdır"

İzmir Kongresi'nde çıkan olaylara ilişkin sorulan soruyu da yanıtlayan Öztrak, "Gerekli araştırma yapılacak" dedi.

Öte yandan CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bundan sonra MYK toplantılarına katılmayacak olması için ise "Kendi kararıdır" ifadelerini kullandı.