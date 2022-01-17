PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil için CHP'nin fezleke ile ilgili kararı belli olurken, aynı sorunun tekrar sorulması Faik Öztrak'ı kızdırdı.

Öldürülen PKK'lı teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması, kamuoyunun gündemine oturdu.

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığ fezlekesi, TBMM'ye ulaştı.

CHP'NİN FEZLEKE KARARI

AK Parti ve MHP, Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için gerekenin yapılacağını beyan ederken CHP'nin bu konudaki tavrı merakla bekleniyordu.

Bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplarken sorulan sorular arasında Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi de vardı.

Faik Öztrak'tan Semra Güzel'in fezlekesine cevap: Lafın tamamı akıllıya söylenmez VİDEO

"MERAMIMIZI İYİ ANLATIYORUZ"

İlk sorulan soruda HDP'li Güzel'in vekilliğin düşürülmesi için parti olarak tavırlarını net bir şekilde ifade etmeyen CHP'li Öztrak, aynı soru bir kez daha sorulunca "Terör kırmızı çizgimiz, elinde silahla poz veren bir teröristle poz veren biriyle fotoğraf çektirmeyiz diyorsak, ardından da gereğini yapacağız diyorsak meramımızı çok iyi anlatıyoruz. Lafın tamamı akıllıya söylenmez. " diyerek soruyu soran basın mensubuna kızdı.