Faladdin ve Binnaz Abla uygulamalarına kara para aklama soruşturması

Türkiye'de son yıllarda dijital platformlarda hızla yayılan fal, astroloji, spiritüalizm ve medyumluk hizmetleri üzerine başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

Bu alanda faaliyet gösteren ve milyonlarca kullanıcıya hizmet sunan Faladdin ve Binnaz Abla isimli uygulamalar üzerinden kara para aklandığı tespit edildi.

2 FAL UYGULAMASINA KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/43514 sayılı dosyası kapsamında, uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen’in fal, astroloji, medyumluk ve benzeri hizmetler üzerinden suç geliri elde ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

PARALAR YURT DIŞINA AKTARILDI

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun hazırladığı raporlar doğrultusunda önemli tespitlere ulaşıldı.

Raporlara göre, Taşdelen, bu faaliyetlerden elde ettiği gelirleri yurt dışına aktardı.

UYGULAMALARIN SAHİBİ GÖZALTINDA: MAL VARLIKLARINA EL KONDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/43514 sayılı soruşturma dosyası kapsamında yürütülen incelemede, Taşdelen’in banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, kara ve deniz taşıtları ile Arteria Yazılım A.Ş.’deki şirket hisselerine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Ayrıca Taşdelen gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmada, dijital falcılık faaliyetlerinin suç gelirine dönüşüp dönüşmediği, kamu güvenliği üzerindeki etkileri ve tüketiciyi yanıltıcı unsurlar detaylı olarak inceleniyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2025/43514 sayılı soruşturma dosyası kapsamında “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 16/07/2025 günü adli işlem gerçekleştirilmiştir.

Dosya kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Sertaç Taşdelen’e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştur.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."