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    Yeni sezon seyircili olacak! Süper Lig'de statlara seyirci alımı ne zaman başlayacak?

    Sağlık Bakanı Koca'nın spor müsabakalarının seyircili oynanacağını açıklaması üzerine, hangi kuralların getirileceği merak edilmeye başlandı. İşte seyircinin alınacağı maçlara dair son detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 17:11
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 17:23
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    Yeni sezon seyircili olacak! Süper Lig'de statlara seyirci alımı ne zaman başlayacak?

    Türkiye'de geçen seneden beri, koronavirüs salgını nedeniyle maçlar seyircisiz oynanmaya başlandı.

    Bir sezon boyunca taraftarlardan uzak kalan futbolcular seyircileri özlerken, seyirciler ise sahaları ve stadyumda maç izlemenin keyfini özledi.

    1 Temmuz itibarıyla kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilirken, taraftarların beklediği o açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

    Peki, Bakan Koca hangi açıklamayı yaptı? Maçlar seyircili mi oynanacak? Hangi kurallar getirilecek? İşte taraftarların beklediği son bilgiler..

    MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

    Taraftarların, kulüplerin  heyecanla beklediği o duyuru Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, maçların 1 Temmuz'dan itibaren seyircili oynanacağını açıkladı. Sağlık Bakanı, "Spor müsabakaları, sayıları belirlenerek tedbirlerle seyircili oynanabilecek." dedi.

    Bu haber spor camiasında olumlu karşılanırken, hangi kuralların getirileceği ise henüz belli olmadı.

    Yeni sezon seyircili olacak! Süper Lig de statlara seyirci alımı ne zaman başlayacak? #1

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