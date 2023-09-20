Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı'yı savcılığa verdi! Yılmaz Güney hakkında yorumda bulunan Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı'nın paylaşımıyla hedef tahtasına konuldu. Ailesi ve kendisi hakkında ölüm tehditleri alan oyuncu, Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın, oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney hakkındaki yorumu gündem olmuştu.

Atatürk ve Türk düşmanı olarak bilinen Yılmaz Güney’in ölümünün 37’nci yılında yapılan paylaşımlarda övgüler de eleştiriler de vardı.

Farah Zeynep'in Yılmaz Güney yorumu

PKK’lı teröristlere şehit, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına ise Kürdistan diyen Güney hakkında yorum yapan Farah Zeynep Abdullah, şu cümleleri kullandı;

Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim.

Nagehan Alçı, oyuncuyu hedefe koydu

Farah Zeynep Abdullah’ın bu paylaşımı bir kesim tarafından destek görürken, bir kesimin tepkisine neden oldu.

Yoruma tepkiyle yaklaşan bir isim de gazeteci Nagehan Alçı.

Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından “Şu konjüktürde Yılmaz Güney’e, Farah Zeynep’le başlayan saldırı kampanyasının sebebi Kürt olması. Olayın özü bu.” ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Alçı’nın bu açıklaması sonrasında Farah Zeynep Abdullah, belirli kesimlerden hayati tehditler almaya başladı.

Bu kapsamda oyuncu, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Provokatif açıklama sonrasında PKK adı altında ölüm mesajları"

Oyuncun avukatı Faruk Emre Akı, Alçı’nın bu açıklaması sonrasında müvekkilinin hedef haline geldiğini vurgulayarak şu cümleleri aktardı;

Nagehan Alçı’nın bu provokatif açıklamasının ardından bölücü terör örgütü sempatizanları, müvekkilimin telefonuna, sosyal medya hesaplarına YPG PKK adı altında ölümle tehdit eden mesajlar atmaya başlamıştır.

Yurt dışındaki ailesine kadar tehdit mesajı aldı

Müvekkilimin hayatına ve yurt dışında yaşayan ailesine kastedileceği gibi onlarca tehdit mesajları gelmeye başlamıştır. Mesajları gönderen kişilerin profilleri incelendiğinde aktif düzeyde militan düzeyinde ilgili örgütlerde yer aldığı görülmektedir.

Bir diğer yandan Farah Zeynep Abdullah, kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden kişilerden de şikayetçi oldu.