Farklı illerde kayıtlı olup İstanbul'da yaşayan Suriyelilere uyarı

Dünyanın en büyük krizlerinden biri olan yasa dışı göç ve bununla beraber gelen toplumsal sorunlardan en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu.
Son dönemde sınırlarda denetimler artırılırken daha önce yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenler de sıkı denetimlerle toplanıp ülkelerine gönderiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Farkı hissedeceksiniz" açıklamasından sonra çalışmalar hız kazandı.
Bu süreçte geçici koruma kapsamındaki Suriye uyrukluların da kayıtlı oldukları illeri terk edip başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yoğunlaşmasına karşı bir çalışma başlatılıyor.
"24 Eylül'e kadar kayıtlı olduğunuz illere dönün"
Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı bir duyuru yayınlayarak, farklı illerde kayırlı olmasına rağmen İstanbul'da ikamet eden Suriyelilerin 24 Eylül'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri istendi.
Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir.
Söz konusu Suriye uyruklu yabancılara, 24 Eylül 2023 tarihine kadar İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecektir.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir."