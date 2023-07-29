Farklı illerde kayıtlı olup İstanbul'da yaşayan Suriyelilere uyarı Göç İdaresi Başkanlığı, geçici koruma kapsamında Türkiye'nin farklı illerine kayıtlı olmalarına rağmen İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu göçmenleri, 24 Eylül'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri konusunda uyardı.

ensonhaber.com

Dünyanın en büyük krizlerinden biri olan yasa dışı göç ve bununla beraber gelen toplumsal sorunlardan en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu.

Son dönemde sınırlarda denetimler artırılırken daha önce yasa dışı yollarla ülkeye giren düzensiz göçmenler de sıkı denetimlerle toplanıp ülkelerine gönderiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Farkı hissedeceksiniz" açıklamasından sonra çalışmalar hız kazandı.

Bu süreçte geçici koruma kapsamındaki Suriye uyrukluların da kayıtlı oldukları illeri terk edip başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yoğunlaşmasına karşı bir çalışma başlatılıyor.

"24 Eylül'e kadar kayıtlı olduğunuz illere dönün"

Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı bir duyuru yayınlayarak, farklı illerde kayırlı olmasına rağmen İstanbul'da ikamet eden Suriyelilerin 24 Eylül'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri istendi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: