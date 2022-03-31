Faruk Fatih Özer hakkında istenen ceza belli oldu

Çok sayıdaki kişiyi dolandıran THODEX'in firari kurucusu Faruk Fatih Özer için 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis istendi.

Kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer, geçtiğimiz yıl binlerce kişiyi mağdur ederek milyon dolarlık vurgunla kayıplara karışmıştı.

Yaşanan olay üzerine soruşturma başlatılmış, Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığığı tespit edilmişti.

Bugün ise firari Faruk Fatih Özer hakkındaki iddianame tamamlandı.

268 SAYFALIK İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 268 sayfalık iddianamede aralarında Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve abla Serap Özer'in de bulunduğu 21 kişi 'şüpheli', 2027 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

40 BİN 564 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan, 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Fatih Özer, yakalanması durumunda "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yargılanacak.

ZARAR 356 MİLYON LİRA

İddianamede, THODEX bünyesinde işlenen bu suçlardan el edilen tüm malvarlığı değerlerinin müsaderesi talep edildi. İddianamede bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydedildi.

61 ŞÜPHELİYE TAKİPSİZLİK KARARI

Başsavcılık, ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Hazırlanan iddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianame kabul edilirse şüpheliler hakkında 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış olacak.