Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex kurucusu Fatih Özer hakkında bilgiler..

Yerli kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir merak konusu oldu. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Fatih Özer hakkındaki bilgiler gündemin araştırılan konuları arasında..

Geçtiğimiz haftalarda 2 milyon adet Dogecoin dağıtarak oldukça ses getiren yerli kripto borsası THODEX, birkaç gün süren işlem kesintilerinin ardından tamamen kapandı.

Türk kripto para borsalarından birisi olan Thodex'in batıp batmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Kullanıcılar siteye giriş yapamazken hesapların ne olacağı merak ediliyor.

Müvekkilleri adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu açıklayan Avukat Oğuz Evren Kılıç, "Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşamı yurtdışına çıktığını öğrendik" dedi. Bu gelişmenin ardından Faruk Fatih Özer kimdir araştırılıyor.

Peki kripto alım satımına eşlik eden yerli borsa Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Fatih Özer hakkında merak edilenler..

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, en az 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu belirtilen bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'in kurucusudur.

Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer’in Twitter hesabını kapattığı ortaya çıktı. Kullanıcılar, Thodex borsasının CEO’su Özer’in profiline ulaşılamıyor.

Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Farik Fatih Özer'in dün akşam İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, "Bir kaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" dedi.

Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, geçen ocak ayında verdiği bir röportajda işlem hacminin 97.2 milyar TL’ye ulaştığını açıklamıştı. Şirketin kayıtlı kullanıcı sayısının 400 bine çıktığını, yurtdışındaki üye sayısının da 4 bini aştığını ifade etmişti.