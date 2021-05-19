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    Faruk Fatih Özer'in firari yengesi yakalandı

    Faruk Fatih Özer'in firari yengesi yakalandı

    Thodex soruşturması kapsamında, firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Faruk Fatih Özer’in yengesi Zuhal Özer, Aydın'da gözaltına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.05.2021 - 10:30
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 10:53
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    Yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek 108 milyon dolarlık vurgunla Arnavutluk'a kaçan THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili soruşturma devam ediyor.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen ve firari konumda bulunan şirketin finans uzmanı Rana Azap ile şirketin yazılımcısı O.Ç. dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

    Bugün ise Özer ile iş birliği yapan ve verecekleri ifadeler önem taşıyan kritik isimlerden birisi daha yakalandı.

    AYDIN'DA SAKLANAN YENGESİ YAKALANDI

    Özer'in ağabeyi Güven Özer’in firari eşi Zuhal Özer'in saklandığı adres ortaya çıktı. Aydın'da kaldığı öğrenilen Zuhal Özer, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Şüphelinin Aydın’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

    TEK FİRARİ FARUK FATİH ÖZER

    Böylelikle Rana Azap, O.Ç. ve Zuhal Özer'in ardından soruşturmada tek firari, Faruk Fatih Özer kaldı. Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Faruk Fatih Özer in firari yengesi yakalandı #1

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