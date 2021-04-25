Faruk Fatih Özer'in kardeşi Serap Özer'e gözaltı

Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonla yakalandı.

Kripto para borsası THODEX'in sahibi Faruk Fatik Özer'in 2 milyar dolarlık vurgunla yurt dışına kaçması üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 69'unu yakaladı.

KIZ KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer'in Pendik'te saklandığı evde yakalanmasının ardından, bugün ise kız kardeşleri Serap Özer gözaltına alındı. Serap Özer'in Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışma sonucu yakalandığı belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.