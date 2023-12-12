Faruk Koca'dan mahkeme sonrası unutulmayacak görüntü! Gülerek çıktı... Halil Umut Meler'e attığı yumruk sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve Sincan Cezaevi'ne gönderilen Faruk Koca, savunmasıyla "Pes" dedirtti. Herkesin tepkisini çeken Koca, verdiği savunma sonrası ise mahkeme çıkışı gülerek görüntülendi.

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ensonhaber.com

Dün gece oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması, Türk futboluna adını "kara" harflerle yazdırdı.

Maçın 1-1 bitmesinin ardından hakem Halil Umut Meler'e öfklenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girdi.

Öfkesine yenik düşen Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Yere düşen Meler, bir süre tekmelendi.

Yaşanan olayın ardından hakem Meler, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Faruk Koca ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, verdiği savunma ile herkesin bir kez daha tepkisini çekti.

"Kendisini yere attı"

Faruk Koca, olay sonrası ilk ifadesinde kendini skandal bir şekilde savundu. Üzerine atılı suçlamayı reddeden Koca, şu ifadeleri kullandı;

Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez.



Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim.

Gülerek çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu skandala tepkiler büyürken Faruk Koca ise mahkeme çıkışında hafızalardan silinmeyecek bir görüntüyle objektiflere takıldı. Yaşananların ardından Koca, gülerken görüntülendi.