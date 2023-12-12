Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'in ifadesi: Seni öldüreceğim dedi! MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifadesinde, saldırganın kendisine "Seni öldüreceğim" dediğini vurgulayarak uzlaşmak istemediğini ve şikayetçi olduğunu belirtti.

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AA

Futbol camiası, yıllar geçse de akıllardan çıkmayacak bir olay yaşadı.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasına, kulüp başkanının yumruğu damga vurdu.

Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Aldığı yumruk darbesi ile yere yığılan hakeme birçok kişi tekme vurdu.

Gündemde yankı uyandıran olaya tepkiler peş peşe gelirken, Faruk Koca ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

Hakem Meler hastanede ifade verdi

Saldırı sonrası hastanede tedavi altına alınan Meler'in, müşteki olarak ifadesi alındı.

Halil Umut Meler ifadesinde, dün saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı.

"Şahıslar yüzüme ve vücuduma tekmeyle vurdu"

Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi:

Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular.

"Seni öldüreceğim dedi"

Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)