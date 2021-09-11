Faruk Özçelik kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in biyografisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararına göre Faruk Özçelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına getirildi. Peki Faruk Özçelik kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de üç yeni atama kararı yayınlandı.

Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına ise Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi.

Atama kararının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in hayatı araştırma konusu oldu.

Peki Faruk Özçelik kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in biyografisi...

FATUK ÖZÇELİK KİMDİR?

1968 yılında Konya İli Hadim İlçesi'nde dümyaya gelen Faruk Özçelik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapmıştır.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık ile Hukuk Fakültesi Adalet bölümlerini bitiren Özçelik, meslek hayatına T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı kurumda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda Müfettiş ve Başmüfettişlik görevlerinde bulunmuştur.

2003-2009 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Özçelik, 2009-2014 yıllarında T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

Ayrıca Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Halen, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Futbol, voleybol ve atletizm sporları ile ilgilenen Özçelik, Fransızca, Arapça ve İngilizce bilmektedir. 26 Ocak 2014 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı olarak atanan Özçelik, evli ve iki çocuk babasıdır.