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    Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı

    Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, memleketi Adana’da toprağa verildi.
    • İHA
    • 25.12.2021 - 16:00
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    Faruk Tınaz son yolculuğuna uğurlandı

    İstanbul'da bir hastanede tedavi gören Türk sanat müziğinin usta isimlerinden ve Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz, dün hayatını kaybetmişti.

    65 yaşında hayata veda eden Tınaz için bugün memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlendi.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Tınaz'ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi.

    "HER ZAMAN KALBİMİZDE OLACAK"

    Cenaze sırasında gazetecilere konuşan Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, doktor ihmali olduğu iddialarını yineledi. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı da yaptığı konuşmada, “Faruk abimizi kaybettik. Her zaman kalbimizde olacak.” dedi.

    Faruk Tınaz Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

    Cenaze namazını kıldıran imam ise Tınaz olan anısını anlattı. Tınaz’ın geçtiğimiz aylarda kendisini aradığını söyleyen imam, “Hocam o güzel sesini dinlemek için Adana’ya geleceğim dedi. Kısmet bugüneymiş” diye konuştu.

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