Fas, 13 adet Bayraktar TB2 SİHA siparişi verdi

Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'nin yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) için sıraya girdi. Fas basını, ülkesinin 13 adet Bayraktar TB2 sipariş ettiğini duyurdu.

Suriye, Libya ve Karabağ gibi çatışma bölgelerindeki başarısı birçok ülkenin ilgisini çeken ve ‘denge değiştirici’ bir unsur olarak öne çıkan Bayraktar TB2 SİHA, bir ülkenin daha gözdesi oldu.

FAS, TÜRK SİHA'LARINA TALİP OLDU

Fas basını, ülkenin Batı Sahra'daki şiddetlenen Fas Silahlı Kuvvetleri ve Polisario Cephesi'ndeki arasındaki çatışmalardan ötürü 13 adet Bayraktar TB2 SİHA'lardan sipariş ettiği ve yer kontrol istasyonları satın alacağını bildirdi.

Söz konusu satın alım "Fas’ın, Cezayir’e karşı askeri güç dengesinde yerini daha da sağlamlaştıran eşi görülmemiş bir satın alma" olarak nitelendirildi.

ANLAŞMA DEĞERİ 70 MİLYON DOLAR

BAYKAR ile Fas arasında imzalanan anlaşmanın değeri 70 milyon dolar.

Anlaşma kapsamında "13 adet SİHA, 4 adet yer kontrol istasyonu, simülasyon sistemi, İHA Operasyon Merkezi ve eğitim, lojistik ve teknik destek" sağlanacak.

TEDARİK EDEN 4. ÜLKE

Fas, Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’ın ardından Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden dördüncü ülke olacak.

BAYRAKTAR TB2 ÖZELLİKLERİ

Bayraktar TB2 SİHA, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014’ten bu yana aktif olarak hizmet etmektedir.

Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan’da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır .

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 saat 3 dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.