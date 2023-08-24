Faslı turist maruz kaldığı ırkçılığı gözyaşlarıyla anlattı İstanbul'a tatil için gelen Faslı bir kadın turist, yaşadığı ırkçılık sonrası gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarını tutamayan kadın turist çektiği videoyla ülkesindekilere 'Türkiye'ye gelmeyin' çağrısı yaptı.

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ensonhaber.com

Yıllarca Avrupalı ve Rus turistlerin ilgi odağı haline gelen Türkiye, Arap yarımadasının da ilgisini çekmeye başladı.

Türkiye'ye, son dönemde Körfez ve Mağrip ülkelerinden çok sayıda talep oldu.

Başta İstanbul ve çeşitli bölgeler olmak üzere tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen turistler, harcadıkları paralarla turizmi canlandırıyor.

Yaşadığı ırkçılık sonrası gözyaşlarına boğuldu

Esnafın yüzünü güldüren turistler tatillerini Türkiye'de geçirmeyi sürdürürken sosyal medyaya düşen bir video tepki topladı.

Videoda Faslı bir turistin yaşadığı çirkin ırkçılık olayı yer aldı.

Faslı kadın turist, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yaşadığı duruma isyan etti.

Yaşadığı ırkçılığı ağlayarak anlatan kadın turist, tatil için Türkiye'yi seçmesiyle birlikte yaptığı harcamalara vurgu yaptı.

İsyan etti: Siz bize bu muameleyi layık görüyorsunuz

Faslı kadın tatil için Türkiye'yi tercih etmesine rağmen kendisine yapılan muameleye isyan etti.

Yine çektiği videoda Türkiye'ye gelmeme çağrısı yapan Faslı turist şunları söyledi:

"Ben buraya gelirken yalnızca sizin havayollarınıza 2 bin euro verdim. otel vs hariç. Siz ise bize bu muameleyi layık görüyorsunuz. Herkese söylüyorum bunların ülkesine gelmeyin. Türkler dünyanın en ırkçı insanları"