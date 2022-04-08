Petrol
101.93
1.34%
Euro
16.04
-0.04%
Dolar
14.75
0.09%
Altın
916.07
0.12%
Borsa
2376
1.33%
Bitcoin
650.660
0.98%
BTXN Coin
32.00
0.31%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Faslı Yusuf bebek tedavi için Türkiye'ye getiriliyor

    Yurt dışında hastalığına çare bulunamayan oğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep eden anne, tedavi sürecini Türkiye'ye taşıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.04.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Faslı Yusuf bebek tedavi için Türkiye'ye getiriliyor

    Yurt dışında yaşayan Zeynep Rahou, hasta olan minik oğlu Yusuf'u hayata bağlamaya çalışıyor...

    Fas'ta ve Hollanda'da tedavi arayan ancak bulamayan çaresiz anne, sosyal medya üzerinden yaşadığı süreci anlatarak Türkiye'den yardım istedi.

    "Bize yardım edebilecek tek lider Erdoğan"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen anne, şu ifadelere yer verdi:

    "Başkan Erdoğan bize yardım edecektir. O, bu zamanın en iyi lideri. Yardımları karşılığında bir beklentisi yok, tüm dünyadaki insanlara yardım ediyor.

    "Oğlumun öldüğünü görmek istemiyorum"

    Ben bir anneyim, kalbim acıyor. Erdoğan bize yardım edebilecek olan tek dünya lideri. Oğlumun öldüğünü görmek istemiyorum."

    Faslı Yusuf bebek tedavi için Türkiye'ye getiriliyor

    Türkiye'den Yusuf bebek için uçak kalktı

    Türkiye ise annenin bu yardım isteğini geri çevirmedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket ettiğini duyurdu.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanı'mıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." dedi.

    Faslı Yusuf bebek tedavi için Türkiye ye getiriliyor #1

    Faslı Yusuf bebek tedavi için Türkiye ye getiriliyor #2

    Faslı Yusuf bebek tedavi için Türkiye ye getiriliyor #3

    Faslı Yusuf bebek tedavi için Türkiye ye getiriliyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Borsa İstanbul'da pozitif seyir hakim
    Ekonomi

    Borsa İstanbul'da pozitif seyir hakim

    Japonya, 106 ülkeye giriş yasağını sonlandırıyor
    Dünya

    Japonya, 106 ülkeye giriş yasağını sonlandırıyor

    Görüş Bildir