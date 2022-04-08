Yurt dışında hastalığına çare bulunamayan oğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep eden anne, tedavi sürecini Türkiye'ye taşıyor.

Yurt dışında yaşayan Zeynep Rahou, hasta olan minik oğlu Yusuf'u hayata bağlamaya çalışıyor...

Fas'ta ve Hollanda'da tedavi arayan ancak bulamayan çaresiz anne, sosyal medya üzerinden yaşadığı süreci anlatarak Türkiye'den yardım istedi.

"Bize yardım edebilecek tek lider Erdoğan"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen anne, şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Erdoğan bize yardım edecektir. O, bu zamanın en iyi lideri. Yardımları karşılığında bir beklentisi yok, tüm dünyadaki insanlara yardım ediyor.

"Oğlumun öldüğünü görmek istemiyorum"

Ben bir anneyim, kalbim acıyor. Erdoğan bize yardım edebilecek olan tek dünya lideri. Oğlumun öldüğünü görmek istemiyorum."

Faslı Yusuf bebek tedavi için Türkiye'ye getiriliyor



Türkiye'den Yusuf bebek için uçak kalktı

Türkiye ise annenin bu yardım isteğini geri çevirmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket ettiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanı'mıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." dedi.