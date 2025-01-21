Fast food devi KFC'nin şubeleri kapanmaya başladı

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Fast food zinciri kapanma tehlikesi altında...

KFC ve Pizza Hut markalarında yaşanan franchise kavgası yeni bir boyuta taşındı.

ŞUBELER KAPANMAYA BAŞLADI

283 şubeli KFC restoranlarında kapanmaların başladığı bildirildi.

Alışveriş merkezlerindeki restoranların faaliyetlerine devam ettiği belirtilirken, cadde üzerindeki KFC'lerin kapanmaya başladığı bildirildi.

Cadde mağazalarında stoklar bittiği için kapanmalar başladı.

AVM'LER İÇİN KARAR BEKLENİYOR

AVM'lerdeki mağazalar için ise mahkeme kararının beklendiği öğrenildi. KFC restoranları online paket servislerine de kapatıldı.

Bir AVM yetkilisi, mahkemeden gelecek tedbir kararının ardından mağazaların kapanmak zorunda kalacağını dile getirdi.

ANLAŞMA İPTAL EDİLMİŞTİ

Dünyaca ünlü fast food zinciri Yum! Brands, KFC ile Pizza Hut'ın Türkiye'deki haklarını elinde bulunduran İş Gıda ile anlaşmasını iptal etmişti.

İş Gıda ise Yum!'nin fesih kararını kabul etmeyip dava açmıştı.

Fesih kararı sonrası kapanması beklenen restoranların, mahkemeden gelecek karara kadar faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi.

ANLAŞMA NEDEN FESHEDİLDİ?

Restoran zincirlerinin sahibi olan Yum! Brands'ten kararın, İş Holding'in standartları karşılayamaması nedeniyle alındığını bildirmişti.

Yapılan açıklamada, "Fesih öncesinde Yum! Brands olarak birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştıkları belirtilirken, İş Holding'in standartlara uyum sağlamayı sürdüremediği kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.