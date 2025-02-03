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Fast food zinciri konkordato istedi: Şubeler tek tek kapanıyor

Fast food zinciri konkordato istedi: Şubeler tek tek kapanıyor Amerikan KFC ve Pizza Hut restoranlarının Türkiye temsilcisi olan İş Gıda, bir süredir içinde olduğu darboğazı aşamadı. Grubun üç şirketi ve sahibi için konkordato talep edildi. Gruba bağlı Peyman Kuruyemiş'in başvurusu ise geri çevrildi.