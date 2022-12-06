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    Fas'ta çeyrek final kutlamaları

    Fas'ta çeyrek final kutlamaları

    Fas'ın başkenti Rabat'ta milli takımları çeyrek finale yükselen Faslılar doyasıya kutlama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 22:13
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 23:29
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    Katar 2022 Dünya Kupası devam ediyor.

    Turnuvaya damga vuran sürprizlere bir yenisi daha eklendi.

    Son 16 mücadelesinde Fas favori İspanya'yı penaltılarla geçti.

    Penaltılardaki 3-0'lık üstünlüğüyle çeyrek finale yükselen Faslı futbolcuların yeşil sahalardaki coşkusu tüm dünyaya yayıldı.

    Fas'ta çeyrek final kutlamaları VİDEO

    Başkent Rabat yıkıldı

    Avrupa'daki birçok ülkede Faslı futbolseverler sokaklara dökülürken en büyük coşku şüphesiz Fas'ın başkenti Rabat'taydı.

    Binlerce Faslının sokağa dökülddüğü başkentte coşku zirve yaptı.

    O anlar kameraya yansıdı.

    Fas ta çeyrek final kutlamaları #1

    Fas ta çeyrek final kutlamaları #2

    Fas ta çeyrek final kutlamaları #3


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