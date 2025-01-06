Fas'ta, grev yasa tasarısı protesto edildi

İHA

Fas'ın birçok şehrinde düzenlenen eylemlerde, "grev yasa tasarısına" tepki gösterilerek bazı kısımlarının değiştirilmesi talep edildi.

Fas İş Konfederasyonunun çağrısıyla, ülkenin başkenti Rabat'ın yanı sıra Kazablanka, Tetuan, Tanca, Beni Tedcit ve El Ayun dahil birçok şehirde tasarı karşıtı protesto düzenlendi.

Gösteriye katılanlar, yasa tasarısını kabul etmediklerini belirterek bazı maddelerinin değiştirilmesini talep eden sloganlar attı.

ONAYLANMASI HALİNDE KANUN DEĞİŞECEK

Eylemciler, hükümetin yasa tasarısını "grev hakkını kısıtlama girişimi" olarak nitelendirdi.

Fas'ta hükümetin desteğiyle 24 Aralık'ta Temsilciler Meclisinden onay alan yasa tasarısı, ikinci meclis tarafından onaylanması halinde kanun değişecek.

İnsan hakları aktivistleri ve sendikacılar, ekim ayından bu yana kamuoyunda tartışılan yasa tasarısı için protestolar düzenlenmesini istemişti.

Grev yasa tasarısında protestocuların değişmesini istediği 5. maddede, "Örgütlenme kanunu hükümlerine aykırı olarak yapılacak her türlü grev çağrısı geçersizdir, siyasi amaçlara yönelik her türlü grev yasak sayılır." ifadeleri yer alıyor.