Fas'ta yıkıcı deprem! İHH ekipleri yardım için bölgede... Ülkede büyük kayıplara yol açan deprem sonrasında İHH İnsanı Yardım Vakfı, bölgeye 7 kişilik yardım ekibi gönderdi. İHH tarafından depremzede 160 aileye yardım paketi dağıtılırken, geniş kapsamlı yardım çalışmaları da planlanıyor.

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ensonhaber.com

Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta büyük bir deprem yaşandı.

Büyüklüğü 7 olarak kayıtlara geçen deprem, büyük yıkıma neden olurken can kayıpları da beraberinde geldi.

Son olarak vefat sayısının 2 bin 500'e yaklaştığı paylaşıldı.

Deprem bölgesi enkaz yığınına dönerken, İHH İnsani Yardım Vakfı da yardım için kolları sıvadı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, yaşanan depremin ardından acil yardım çalışmalarına başladı.

160 aileye yardım ulaştırıldı

Çalışmaların ilk etabında, 160 aileye gıda paketi, battaniye ve elbise dağıtımları yapıldı.

Gıda paketlerinin içerisinde yer alan ürünler şu şekilde: “2 kg pirinç, 2 kg nohut, 2 kg mercimek, 2 kg makarna, 2 kg fasulye.”

Çalışmalar kapsamında ayrıca, bebek maması ve hijyen malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Geniş kapsamlı yardım çalışmaları planlanıyor

Vakıf tarafından ülkeye gönderilen 7 kişilik insani yardım ekibi tarafından, yardım çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç tespitlerinde bulunuluyor.

Raporlamalara göre İHH tarafından daha geniş kapsamlı yardım çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Yardım için:

İHH aracılığıyla Fas'taki depremden etkilenenlere destek ulaştırmak isteyen vatandaşlar, DEPREM yazıp 3072'ye SMS göndererek 10 TL bağış yapabiliyor.

Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH'nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına "FAS DEPREM" yazarak istedikleri tutarda yardımda bulunabilirler.