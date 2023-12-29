Fatih Altaylı duyurmuştu! Suudi Arabistan fikri Ali Koç'tan çıktı Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinin ardından akıllara Fatih Altaylı'nın yazısı geldi. Altaylı yazısında Super Kupa finalinin Riyad'da oynanması fikrinin Ali Koç'tan çıktığını söylemişti.

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ensonhaber.com

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi kriz yaşandı.

Suudi yetkililer bazı taleplere olumsuz cevap verdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmasına izin verilmemesi sonrası takımlar sahaya çıkmayı reddetti.

Talepler karşılık bulmayınca kulüplere maçın iptal edildiği bilgisi verildi.

Stadyum boşaltıldı

Yetkililer, Al Awwal Stadyumu'nu boşaltmaya başladı.

Yaşanan krizin ardından ise gazeteci Fatih Altaylı'nın geçtiğimiz aylarda paylaştığı detay akıllara geldi.

Suudi Arabistan'da maç oynama fikri kimden çıktı

Fatih Altaylı yazısında Suudi Arabistan'da Süper Kupa oynama fikrinin kimden çıktığını açıklamıştı.

"Fikir Ali Koç'tan geldi"

Altaylı, Süper Kupa fikrinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan çıktığını söylemişti.

Altaylı, Ali Koç'un TFF Başkanı'na maçın Suudi Arabistan'da oynanması durumunda kulüplerin ciddi bir gelir elde edeceğini söylediğini aktarmıştı.

"Bir itirazınız olamdı mı?"

Fatih Altaylı açıklamalarında şunları kaydetmişti:

Bu hafta sonu bir restoranda Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli sponsorlarından birinin patronu ile karşılaştım. Yıllardır tanıştığımız için biraz sohbet ettik. Haliyle laf futbola, milli takımın başarısına ve oradan da Suudi Arabistan’da oynanacak kupa finaline geldi.



Futbolun en önemli sponsorlarından biri olarak bu maçın Türkiye’de oynanmasına yönelik bir talebiniz ya da en azından bir itirazınız olmadı mı?” diye sordum.

"Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi? dedim"

Bizim sponsor olarak bu işlere karışma hakkımız yok. Ama elbette bir vatandaş olarak, milliyetçi bir vatandaş olarak bunu Federasyon Başkanı’na sordum.



Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi?” dedim. “Ali Koç önermiş” dedi. “Anlamadım” dedim. “Ali Koç’un önerisiymiş” dedi ve anlattı.

"Avrupa takımları Suudi Arabistan’da maç veya turnuva oynayarak çok ciddi gelir elde ediyorlar"