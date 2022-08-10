Ersan Şen'i konuk alan Fatih Altaylı, "Siz bir hukuk adamısınız, neden siyasete bu kadar meraklısınız? Niye öfke içerisinde sizi her akşam TV'de görüyoruz" sorusunu sordu ve Şen de cevapladı.

HaberTürk'te gazeteci Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen konuk oldu.

Fatih Altaylı'nın sorularına yanıt veren Ersan Şen, gündemi değerlendirdi ve açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Altaylı'nın, Ersan Şen'in son zamanlarda sık sık ekranlarda görülmesi dikkatinden kaçmadı.

"Niye bu kadar dertleniyorsunuz"



Bu duruma değinen Fatih Altaylı, Şen'e mesleğinin avukatlık olduğunu hatırlatarak, "Hocam bir şeyi merak ediyorum, siz bir hukuk adamısınız neden siyasete bu kadar meraklısınız? Memleketin bütün dertleri canınızı sıkıyor, mesela size ne sorulardan. Niye bu kadar dertleniyorsunuz? Nedir sizi buraya iten, böyle dürtükleyen?

"Niye sizi her akşam televizyonda görüyoruz, yok mu işiniz"



Hadi biz gazeteciyiz, işimiz bu. Siz avukatsınız. Gidip davanıza bakabilirsiniz. Hatta başka avukatlar gibi siyasi bağlantılar da kurabilirsiniz. Nedir bu kadar derdiniz? Niye öfke içerisinde sizi her akşam televizyonda görüyoruz. Yok mu işiniz?" sorularını sordu.

Fatih Altaylı: Ersan hocam, neden her akşam televizyonlardasınız - Video





"Bu ülkeye hizmet etmek isteyen birisiyim"

Fatih Altaylı'nın sorusu üzerine Ersan Şen, entelektüel kimliğe sahip bir kişi olduğunu belirterek "Bu öfke değil bir heyecan. Ben entelektüel kimliğe bir sahibim. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım, insanıyım. Bu ülkeye hizmet etmek isteyen birisiyim. Ben de bu hadiselere duyarsız kalmadım.



Gereği neyse hukuki altyapılar oluşturulsun. O(Eski) dönemde şunu haykırdım. Dedim ki ya burası olağan hukuk düzeninden gidiyor. Genelge devleti olamaz. Genelgelerle bu işleri idare edemeyiz, bu ülkenin anayasası kanunu kitabı var dediğimde esasında işimi yapıyordum, yine hukuk mesleğini konuşturuyordum.

"Benden çok kazanan, birçok avukat vardır, onun da derdinde değilim"

Burada da bakın oturduk. Şu ana kadar konuştuğumun içinde doğrudan veya dolaylı hukuk var. Başka bir şey yok ki. Hukuk esasında her şeyin temeli, esası. Bu, yani o ekranlara çıkmakta kendimi bir vazife edinerek ki reklamını yaparak, tanıtarak derdine de düşmedim.

Şimdi belli bir zaman sonra ona ihtiyacım olmuyor ki benden çok kazanan, daha iyi iş yapan birçok avukat vardır. Onun da derdinde değilim. Anlatabildim mi? Yani çünkü böyle tanınmanın da şöyle bir eksi tarafı vardır. Tanınırsanız kimi sizi sever kimi de sevmez." ifadelerini kullandı.

"Genellikle iktidar kanadın hoşuna gitmeyecek cümleler kuruyorsunuz"

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Genellikle iktidar kanadın hoşuna gitmeyecek cümleler kuruyorsunuz." cümlesi üzerine Ersan Şen, "Öyle zannediliyor." cevabını verdi.

Konuşmasına devam eden Ersan Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, birgün iktiadar değişse de onların da hoşuna gitmeyebilir.

Ben bugün bu ekranlarda şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da amansız eleştirenlerden bir tanesiyim.

Ben şöyle bir endişe içinde hareket etmiyorum. Aman şunu şöyle söylersem benim şu şekilde mağduriyetime sebebiyet verir. Bunları göze alıyorum.

"İnsanlar muhalif görmemiş"

İkincisi olmayacağını düşünüyorum. O kadar da değil diyorum.

Çünkü ben konuşmayayım. Beni çektiğin zaman eğer muhalefet bana gelmişse ayıp. Çünkü beni bir muhalif olarak gördünüz ki insanlar muhalif görmemiş. Anlatabildim mi? Yani bu ekranlar eğer bizi uç yerde muhalif kabul edip de ya bu iktidar karşıtı değerlendiriyorsa hata. Ben siyah beyaza beyaz diyorum.

"İktidara yakın olanlardan da faydalanıyorum"



Ben bir şeyi ortaya koyduğumda diyorum ki kardeşim bak iddiam bu. Dayanağım bu. Bilmediğim bir konu olursa faydalanmıyorum. Gidiyorum Mahfi Eğilmez'den faydalanıyorum. Özgür Demirtaş'tan faydalanıyorum.

İktidara yakın olanlardan da faydalanıyorum. Bunlar bu diyorum. Doğruya doğru. Beni şöyle eleştiriyorlar. Efendim diyorlar. Iktidarın doğru yaptığını da böyle seslendir. İcap ediyorsa seslendiriyorum. Kabul ediyorum. Ama yanlışsa da yanlışa yanlış diyorum."