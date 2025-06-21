Fatih Altaylı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre gazeteci Fatih Altaylı, Teşvikiye'deki evinden gözaltına alındı.
'CUMHURBAŞKANINA TEHDİT'TEN SORUŞTURMA
Fatih Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanını tehdit ve hakaret' suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı bildirildi..
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan "Youtube" sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan resen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır.