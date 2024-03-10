Fatih Altaylı: KAAN meselesiyle benimle dalga geçiyorlar Milli Muharip Uçağı KAAN ile ilgili daha önce söyledikleri nedeniyle kendisiyle dalga geçildiğini belirten Fatih Altaylı, "Şimdi bu KAAN meselesiyle benimle dalga geçiyorlar. Vay işte KAAN sana girsin falan diyorlar bana" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Yerli ve milli savunma sanayiinde son yıllarda atılan tarihi adımlar, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor.

Ancak bazıları hariç...

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Milli Muharip Uçağı KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı.

Ve KAAN, 22 Şubat'ta gökyüzüyle buluştu.

Milli Muharip Uçağı KAAN bazı muhalifleri üzdü

KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesinin ardından muhalif isimlerin daha önce konuyla ilgili söyledikleri hatırlandı.

Bu isimlerden biri olan Fatih Altaylı, "Bir tane uçak var, tak tak tak gidiyor, tekerlerine motor koymuşlar öyle mi gidiyor bilmiyoruz. Tamam Milli Muharip Uçak olsun da e daha uçmuyor bu. Daha yerden tekerlerini 10 santimetre bile kesmedi. Belki 2030'da deneme uçuşuna başlayacak. Belki 2035'te.. E tamam da motor nerede? Bu uçağı Çin yapmaya çalışıyor, 15 senedir bitiremedi daha." demişti.

"KAAN ile ilgili benimle dalga geçiyorlar"

Altaylı, YouTube programında yine konuya değindi.

Milli Muharip Uçağı KAAN ile ilgili söyledikleri için kendisiyle dalga geçildiğini belirten Altaylı şunları söyledi:

"Şimdi bu KAAN meselesiyle benimle dalga geçiyorlar. Vay işte KAAN sana girsin falan diyorlar bana. Çünkü ben şey demiştim motorla mı gidiyor, jet motor sesi duymuyorum. Tekerleklere mi takmışlar dedim diye."