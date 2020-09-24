Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kahvehaneler' önerisini eleştirdi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde kahvehaneler için "yeni kağıt açalım" önerisine Fatih Altaylı, "sizden bu ülkeye umut olmaz" diyerek; CHP Lideri'ni istifaya davet etti.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcılarıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ihanet oluşumu" dediği ve "kapatılsın" çağrısı yaptığı Tabipleri Birliğini destek için ziyaret etti.



Ziyarete ise Tabipler Birliği'nin kapatılma gündeminden çok CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları güne damgasını vurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu burada, pandemi önlemlerini eleştirirken kahvehaneler için ilginç bir öneride bulundu.

Kılıçdaroğlu önerisinde "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için koronavirüs tedbir önerisi İZLE

FATİH ALTAYLI KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Gazeteci Fatih Altaylı da bugün, Habertürk'teki köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu önerisini kaleme aldı.

CHP Lideri'nin önersi için "Kemal Kılıçdaroğlu’nu izlerken ağlamadım ama çok üzüldüm, utandım ve ülkemin geleceği adına korkum arttı." ifadelerini kullanan Altaylı, şunları yazdı;

"Türkiye’nin en köklü partisinin ve ana muhalefet partisinin genel başkanı sıfatıyla Kemal Bey, TTB’yi ziyaret ediyor.



Peki Ana Muhalefet Partisi’nin Genel Başkanı Türk Tabipleri Birliği’nde kendisine ikram edilen kürsüde ne anlatıyor. Kahvehanelerde ve kıraathanelerde kağıt oynamanın yasaklanmasından şikayet ediyor. Kahveler açılmış ama yetmezmiş. Kahvehanelerde oturanların kağıt oynamasına da izin verilmeliymiş. Önlem olarak da her oyundan sonra deste değiştirilmeliymiş. Anlattığı bu... Gerçekten bu konuşmaya inanamadım.

SİZDEN BU ÜLKEYE UMUT OLMAZ

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.

Beyefendiliğinize, insanlığınıza, kibarlığınıza söyleyecek tek bir lafım yok.

Ama olmaz. Sizden gerçekten siyasetçi falan olmaz. Parti genel başkanı hiç olmaz. Keşke olabilseniz ama sizden bu ülkeye umut olmaz.



SEÇİM FİLAN KAZANAMAZSINIZ

Siz ana muhalefetin başında oldukça dolar değil 10 lira 100 lira olsa, değil Doğu Akdeniz’deki haklarımızı Ege’yi toptan kaybetsek, işsizlik değil yüzde 25, yüzde 75 olsa yine de siz seçim falan kazanamazsınız.

BU ÜLKEYİ SEVİYORSANIZ SİYASETİ BIRAKIN

Bu ülkeyi bir dirhem seviyorsanız Kemal Bey, TTB ziyaretinizin videosunu izleyin ve sonra da “Böyle bir şey olabilir mi?” diyerek bırakın bu işi.

Yazık. Yemin ederim yazık bu ülkeye."