Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini söyledim CHP'liler teşekkür etti

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini söylediği yazısının ardından çok sayıda CHP'liden teşekkür telefonu aldığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelere kart önerisi gündeme damgasını vurmuş, birçok kesimden bu öneriye eleştiri gelmişti.

Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu önerisinde "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı da o gün, Habertürk'teki köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu önerisini kaleme alarak eleştirilerde bulundu.

BU ÜLKEYİ SEVİYORSANIZ SİYASETİ BIRAKIN

Altaylı, yazısında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na görevi bırakmasını söyleyerek "Bu ülkeyi bir dirhem seviyorsanız Kemal Bey, TTB ziyaretinizin videosunu izleyin ve sonra da “Böyle bir şey olabilir mi?” diyerek bırakın bu işi.Yazık. Yemin ederim yazık bu ülkeye." dedi.

CHP'LİLER BANA TEŞEKKÜR ETTİ

Fatih Altaylı, "AK Parti olmasa barajı aşar mısınız acaba" başlığıyla yayınlanan bugünkü yazısında sözlerine o günkü yazdığı yazıya atıf ederek "Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun artık görevi bırakması gerektiğini söyledim. Çok sayıda CHP’liden, ki aralarından eski ve yeni milletvekilleri de var, teşekkür telefonları aldım" diye başladı.

ANNEM BİLE KEMAL BEY'DEN DAHA İYİ SİYASET YAPAR

Altaylı, şöyle devam etti:



"Haklılığım her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Nezaketine, insanlığına tek kelime edemem Kemal Bey’in. Ama bu özellikler ve fazlası annemde de var.

Ama biliyorum ki, annemden CHP’ye genel başkan olmaz. Çünkü siyasetçi değil.(Yine de Kemal Bey’den daha iyi olabilir.)

Kemal Bey de siyasetçi değil. Bilmiyor."