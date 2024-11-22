Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma

AA

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalı üzerinden yayınlar yapıyor.

İsmail Saymaz ise katıldığı televizyon programları ve köşe yazılarıyla gündeme geliyor.

Bu iki isim hakkında bugün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMANIN NEDENİ

Fatih Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve İsmail Saymaz'ın katıldığı bir televizyon kanalında öne sürdüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti." sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Saymaz'ın sözlerinin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından doğru olmadığının teyit edildiği bilgisi aktarılırken, soruşturmanın iki şüpheli yönünden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatıldığı ifade edildi.