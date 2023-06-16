Fatih Altaylı, yerli otomobil Togg'u hedef aldı Seçim döneminde TV'de muhalefet için çalışan Fatih Altaylı, kovulduktan sonra aynı işini kendi internet sitesinden sürdürüyor. Bu kez ise hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan değil en büyük eserlerinden biri olan Togg var.

ensonhaber.com

Türkiye'nin yerli otomobil özlemini Togg bitirdi.

Üretim aşamasından teslim aşamasına geçilen yerli otomobiller, kurada çıkan sahiplerine tek tek ulaştırılıyor.

Artık ülkenin tüm illerinde karşınıza Togg çıkabiliyor.

Togg'un, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli eserlerinden biri olmasından rahatsız olanlar da tek tek ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masanın medyadaki sözcülüğüne soyunarak, CHP için algı operasyonlarına kalkışan ve yaptığı yorumlarla çok konuşulan Fatih Altaylı, çalıştığı kanaldan kovulduktan sonra kendi internet sitesinden ilk iş olarak yerli otomobili hedef aldı.

"Togg göremez olduk"

“Seçim bitti, Togg’lar Bakanlar yeniden Mercedes’lerine döndüler, artık yerli ve milli elektrikli otomobilimizi fotoğraflarda bile göremez olduk” diyen Altaylı'ya en güzel cevabı halk verdi.

Sosyal medyada birçok kişi seyir halindeyken karşılaştıkları yerli otomobil Togg'un fotoğraflarını büyük bir gururla paylaştı.

İşte onlardan bazıları;