Fatih Altaylı'dan anket hamlesi! Mansur Yavaş önde gidince kaldırdı

Haber Merkezi

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığına dair süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday belirlemek için ön seçim yapacaklarını açıklamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime katılmayacağını duyurdu.

Gözler, cumhurbaşkanlığına sıcak bakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

Beklenildiği gibi, İmamoğlu geçen hafta CHP ön seçiminin tek adayı oldu.

MANSUR YAVAŞ ÖNE GEÇİNCE ANKETİ KALDIRDI

Siyaset kulislerinde 'İmamoğlu mu Yavaş mı aday olmalı' sorularına cevap aranırken Fatih Altaylı geçtiğimiz gün sosyal medya platformlarından X'te bir anket paylaştı.

Altaylı takipçilerine "Cumhurbaşkanı adayı olması için hangisine imza verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Seçenekler arasında İmamoğlu ve Yavaş'ın isimleri bulunuyordu. Ancak, Yavaş'ın önde olduğu anketin Altaylı tarafından kaldırılması dikkatlerden kaçmadı.

"BU ANKET BENİM AÇIMDAN ÇOK BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Bu hamlesi tepki toplayan Altaylı, YouTube kanalına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Aslında ben şöyle yaptım; Bir yazı yazmaya hazırlanıyordum. ‘Anadolu’da Yavaş daha çok destekleniyor, İmamoğlu daha az destekleniyor’ deniyor ya. Elbette benim kendi takipçilerim arasında yaptığım anket birebir doğru sonuç verecek diye bir şey yok. X’te 3 milyona yakın bir takipçim var. Bunlar arasında yapınca, sayı çoğalınca biraz daha dengelenebilir diye düşündüm. Gerçeği yansıtan bir anket olma ihtimali düşük. Çünkü beni takip edenler doğru bir örneklem olmayabilir kuvvetle muhtemel doğru bir örneklem değil. O yüzden bu anket çok bir şey ifade etmiyor benim açımdan. Ama bir nabız yoklamak için yaptım bu anketi"

"İMAMOĞLU İLE YAVAŞ ARASINDAKİ FARKI GÖRMEK İSTEDİM"

Açıklamasının devamında Altaylı şunları söyledi: