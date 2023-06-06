Fatih Altaylı’dan Kılıçdaroğlu’na: Köpeği bile heyecanlandıramaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la girdiği her seçimden hüsranla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepkilerin odağında… Gazeteci Fatih Altaylı’dan “Saksıyı koysan yüzde 48’i alırdı” patlamasından sonra bir tepki yazısı daha geldi. Altaylı, yazısında “Kemal Bey’in bir köpeği olsaydı, sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı” dedi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun millet üzerinde yarattığı etkiyi karşılaştırdı…

“Saksıyı koysan yüzde 48’i alırdı” patlamasından sonra Altaylı, kendi internet sitesinde bir tepki yazısı daha kaleme aldı.

Altaylı, “Kılıçdaroğlu’nun kılı olmak isteyen gördünüz mü?” başlıklı yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Hâlâ birileri onun kılı olmayı arzulayabilmektedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşlansa da, 20 yıllık iktidarın yıpratmasına maruz kalsa da, yürümekte zorlansa da, merdivenlerden yardımla inse de, hastalık iddiaları sosyal medyayı sarsa da, hala ve her şeye rağmen heyecan verici bir liderdir. Hâlâ birileri onun kılı olmayı arzulayabilmektedir.

"Masayı yumruklarken dahi inandırıcı değil"

Kemal Kılıçdaroğlu’nda eksik olan budur, bu heyecan vericiliktir. Kimse Kemal Bey’in heyecan veren, kitleleri etkileyen bir lider olduğunu söyleyemez. CHP’nin genel başkanı siyaseten en sert cümleleri söylerken bile heyecan vermiyor. Masayı yumruklarken dahi inandırıcı değil, içten biçimde doğal olarak yumruklamıyor.

"Öfkesi bile gerçek değil"

Muhtemelen hayatında masa dahil hiçbir yere yumruk atmamış, o kadar belli ki! Zaten kendisi de heyecanlanmıyor, kötü bir öfke taklidi yapıyor. Öfkesi bile gerçek değil. Çünkü 'Ateşli' değil. Hayatının hiçbir döneminde de olmamış, içinde alev alan bir şey barındırmamış. Bu yüzden de herhangi bir şeyin ne gerçekten karşısında olmuş, ne de yanında.

"Denk gelmiş siyasi lider olmuş ama..."

İyi okumuş, iyi öğrenmiş, beyefendi biri olmuş. Ama bu bürokratlık, siyasi bir liderde olması gereken tüm özellikleri silmiş götürmüş. Emekli olunca da kimi emekli bürokratlar ve askerler apartman ya da site yöneticisi olurken, ona denk gelmiş siyasi lider olmuş ama olduğu olacağı bu kadar olmuş.

"İçinde ateş yanmadığı için başkalarını da ateşleyemiyor"

İçinde ateş yanmadığı için başkalarını da ateşleyemiyor, heyecan yaratamıyor, Bu yüzden de seri biçimde seçim kaybediyor. Bu yüzden muhalif seçmen, Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen ona kazandırmaya, o seçmeni değil, seçmen onu heyecanlandırmaya çalışıyor.

"Kemal Bey’in bir köpeği olsa idi..."