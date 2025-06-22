Fatih Altaylı tutuklandı

AK Parti ve iktidarı hedef alan söylemleri ile tanınan gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “tehdit ve hakaret” iddiasıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Altaylı, sabah saatlerinde soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

TUTUKLANDI

2 sayfalık ifade verdiği öğrenilen Altaylı, söz konusu videosunda Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli bir söylem kullanmadığını öne sürdü.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Altaylı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"AKLIMA BİLE GELMEDİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAHSEN TANIRIM"

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı şahsen tanıdığını belirterek, programlarında tarihsel veriler üzerinden değerlendirmeler yaptığını ifade etti.

“Bu bilgilerden bir tehdit algılanabileceği aklıma bile gelmedi” dedi.

Açıklamalarının sadece tarihî bir çerçevede yapıldığını vurgulayan Altaylı, “Sözlerimin bu şekilde çarpıtılmasından ve tehdit gibi gösterilmesinden sorumlu değilim” ifadelerini kullandı.

"SAVCILIK TALEBİ HUKUKA AYKIRI"

Altaylı, savcılığın Türk Ceza Kanunu’nun 310/2. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlamasına dayanan sevk talebini de eleştirdi. “Bu maddenin uygulanabilmesi için fiili bir eylem gerekir. Ne tehdidim ne hakaret kastım var. Bu nedenle sevk hukuksuz ve yasaya aykırı” dedi.

NE OLMUŞTU

Gazeteci Fatih Altaylı, 20 Haziran'da YouTube kanalında yayınlanan videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'tehdit içerdiği' öne sürülen ifadeler nedeniyle re'sen başlatılan soruşturma kapsamında Teşvikiye'deki evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır."

EŞİ PAYLAŞIM YAPTI

Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı, "Az önce Fatih'i aldılar nereye götürdüklerini bilmiyoruz" paylaşımıyla eşinin gözaltına alındığını duyurdu.