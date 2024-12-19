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Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının tahsili için harekete geçti.

Bu kapsamda aylar önce başlayan uyarılardan sonra en çok borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı.

CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyesi'ne yönelik başlatılan işlemler muhalefetin tepkisine yol açtı.

AK Parti ise bu işlemin tüm borçlu belediyelere uygulandığını savunarak adımın arkasında durdu.

Kamuoyunda tartışmalar sürerken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuya ilişkin bakanlık kaynaklarından edindiği bilgileri aktardı.

"AK PARTİLİ BELEDİYELERE DE AYNI İŞLEM YAPILDI"

TGRT'de Medya Kritik programına katılan Atik, edindiği bilgilere göre bakanlık tarafından sadece CHP'ye değil, AK Partili belediyelerin de içinde bulunduğu tüm borçlu belediyelere aynı uygulamanın yapıldığını söyledi.

Kimi CHP'li belediyelerin de borçlarını yapılandırmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmek için sıraya girdiklerini ve bazılarının da anlaşmaya vararak borçlarını yapılandırdığını bilgisini veren Atik şöyle onuştu:

"Aynı işlemler AK Partili belediyelere de yapılıyor. 400 küsür CHP'li belediyenin sadece 6'sına işlem yapıldı.

"CHP'Lİ BELEDİYELER BAKAN'LA GÖRÜŞÜP BORÇLARINI YAPILANDIRDI"

Şunu da söylemem lazım bazı CHP'li belediyeler bakanlığa gidip Bakan Işıkhan ile görüşen, borçlarını yapılandıran, haciz işlemi yapılmayan belediyeler var.

Mesela İzmit belediyesi... Sadece İzmit değil, çok fazla belediye var. Küçükçekmece Belediyesi mesela... Bakanlığa gelip bizzat görüşmüş belediye başkanı...

Bodrum Belediyesi, Manavgat ve pek çok CHP'li başkan. CHP 6 belediye için tepkisini dile getiriyor ama bunları anlatmıyor."