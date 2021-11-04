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- Fatih Aydın, polis ifadesinde susma hakkını kullandı
Fatih Aydın, polis ifadesinde susma hakkını kullandı
- DHA
- 04.11.2021 - 17:15
- Güncelleme : 04.11.2021 - 17:45
Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirilmişti.
Fatih Aydın'ın polisteki ifade işlemi, emniyete girdikten yaklaşık 39 saatin sonunda bugün başladı.
SAYFALARCA SORU HAZIRLANDI
Saat 13.00 itibarıyla başlanan sorguda, sanık için onlarca sayfadan oluşan bir soru listesi oluşturuldu.
Avukat tutmayan Aydın için İstanbul Barosun’dan avukat tahsis edilirken, kendisine Mehmet Aydın’a yöneltilen soruların benzerleri yöneltildi.
İFADE VERMEYİ REDDETTİ
Fatih Aydın, ifade vermeye reddederek "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim." dedi.
Aydın'ın, yarın sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edileceği belirtildi.