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Fatih Aydın, polis ifadesinde susma hakkını kullandı

Fatih Aydın, polis ifadesinde susma hakkını kullandı

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı olan ve polis ifadesinde susma hakkını kullanan Fatih Aydın, yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilecek.