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    Fatih Aydın, polis ifadesinde susma hakkını kullandı

    Fatih Aydın, polis ifadesinde susma hakkını kullandı

    Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı olan ve polis ifadesinde susma hakkını kullanan Fatih Aydın, yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilecek.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 17:45
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    Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, geçen salı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul'a getirilmişti.

    Fatih Aydın'ın polisteki ifade işlemi, emniyete girdikten yaklaşık 39 saatin sonunda bugün başladı.

    SAYFALARCA SORU HAZIRLANDI

    Saat 13.00 itibarıyla başlanan sorguda, sanık için onlarca sayfadan oluşan bir soru listesi oluşturuldu.

    Avukat tutmayan Aydın için İstanbul Barosun’dan avukat tahsis edilirken, kendisine Mehmet Aydın’a yöneltilen soruların benzerleri yöneltildi.

    İFADE VERMEYİ REDDETTİ

    Fatih Aydın, ifade vermeye reddederek "Susma hakkını kullanacağım ve ifade vermeyeceğim." dedi.

    Aydın'ın, yarın sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edileceği belirtildi.

    Fatih Aydın, polis ifadesinde susma hakkını kullandı #1

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