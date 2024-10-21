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İHA

8 Ocak 2024’te İstanbul Fatih Camii’nde korku dolu anlar yaşandı...

Sanık Ömer Salgın, Fatih Camii imamı Galip Usta’ya ‘Hocam bir şey sorabilir miyim?’ diyerek bıçakla saldırmış ve kendisini ayırmaya çalışan 2 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.

Sanık Ömer Salgın’ın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

SEGBİS'TE SORUN YAŞANDI

İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ömer Salgın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yaşanan sorun nedeniyle bağlanamadı.

Duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

KESİCİ ALET İLE BİRDEN FAZLA KEZ USTA'YI YARALADI

Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan esasa ilişkin mütalaada, olay günü sanığın, Fatih Camii'ne giderek bir müddet zaman geçirdiği, daha sonra olay öncesinde tanımadığı Camii imamı Galip Usta ve müşteki Bilal Erdem'in bulunduğu odaya girdiği aktarıldı.

Mütalaada; sanığın, Galip Usta'yı öldürme kastıyla hareket ederek elinde bulunan kesici alet ile birden fazla kez Usta’yı yaraladığı bildirildi.

Mütalaada, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta'yı öldürmeye elverişli kesici aletle, yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığını kaydedilerek, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Mütalaada, Ömer Salgın'ın ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması, Salgın'ın Bilal Erdem'e yönelik eylemi nedeniyle, 'silahla kasten yaralama' suçundan da 9 yıla kadar, toplamda 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ayrıca açıklanan mütalaada, olay anında sanığa müdahale ettiği esnada ayağı kırılan Yusufcan İslam'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan ise beraati istendi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların açıklanan mütalaaya karşı gelecek celse savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine ve sanık Ömer Salgın’ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede; şüpheli Ömer Salgın’ın, Bilal Erdem ve Galip Usta’ya karşı ayrı ayrı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis, Yusufcan İslam’a karşı ‘vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya olmak üzere toplamda 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.