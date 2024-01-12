Fatih Camii'nde bıçaklanan Bilal Erdem sağlığına kavuştu Bıçaklı saldırıda yaralandıktan sonra Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bilal Erdem, taburcu edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul'da bulunan Fatih Camii'nde, geçtiğimiz günlerde dehşet anları yaşandı.

8 Ocak günü meydana gelen olayda, namaz sırasında cami imamı Galip Usta, Ö.S. isimli şüphelinin saldırısına uğradı.

Olay sırasında camide bulunan Bilal Erdem'i de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan tutuklandı

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S'nin, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Bir diğer yandan bıçaklı saldırıda Kurra Hafız Galip Usta ile yaralanan cami cemaatinden Bilal Erdem, hastanenin yoğun bakım servisinde gördüğü tedavi sonrasında göğüs cerrahi servisine alındı.

Taburcu edildi

Hastanede, tüp drenajıyla akciğer kanaması tedavi edilen Erdem, ameliyata gerek kalmadan kan transfüzyonları ile sağlığına kavuştu.

Bilal Erdem, sağlık durumunda gözlenen iyileşme neticesinde bu sabah hastaneden taburcu edildi.

Öte yandan imam Galip Usta'nın ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nde normal serviste tedavisi sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)