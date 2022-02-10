Bakan Fatih Dönmez, 2021 yılında elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Fatih Dönmez, geçen yıldan itibaren kömür fiyatlarının 5, doğalgaz fiyatlarının ise 10 kat arttığını söyledi.

Doğalgazın yüzde 99'unun, petrolün ise yüzde 92'sinin ithal edildiğini belirten Dönmez, elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların oranının yüzde 50 olduğunu aktardı.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yaptığına dikkati çekerek, "Bu sayede son 20 yılda elektrikteki toplam kurulu gücümüzü 3,5 kat artırarak 100 bin megavat seviyesine ulaştık." ifadesini kullandı.

"2021 YILINDA 100 MİLYAR LİRALIK DESTEK SAĞLADIK"

Yerli ve yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlarla küresel fiyat artışının bir kısmının engellendiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımıza yansıyacak bedelin minimumda kalması için de destek mekanizmalarını hayata geçirdik. 2021'de elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destekte bulunduk. Bu destek hane başı yaklaşık yıllık 5 bin liradır. Ayrıca akaryakıtta 65 milyar liralık bir ÖTV desteğini de hükümetimiz sağladı.

Fatih Dönmez: 2021'de 100 milyar liralık elektrik ve doğalgaz desteği yapıldı VİDEO

"BİRİNCİ KADEMEDE DESTEKLER SÜRÜYOR"

Bu yıl elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75’lik devlet desteği devam etmektedir. Örneğin, 100 liralık elektrik faturasının 50 lirası, doğalgazda ise 100 liralık faturanın 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. " diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ NÜKLEER ENERJİYLE BULUŞTURMAK İÇİN GÜN SAYIYORUZ"

Dönmez, hükümetin dar gelirli vatandaşlar için son 3 yılda 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar liralık destek sağlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Isınma yardımı alan hanelere destekler genişletilerek doğalgaz da dahil edilmiştir. Yaklaşık 3 milyar liralık doğalgaz desteğinden 4 milyon hane yararlanacak. Hane başı yıllık doğalgaz destek miktarı ise 450 ila 1150 lira arasında olacak. Türkiye’nin 81 şehrine doğalgaz götürdük. Türkiye’yi nükleer enerjiyle buluşturmak için gün sayıyoruz. Yerli ve yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücümüzü yüzde 65’e çıkardık."

"ÇEŞİTLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için çeşitli adımlar atıldığını vurgulayan Dönmez, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Ne zaman bir adım atılsa bu konuda muhalefetin ortaya koyduğu siyaset tarzı Türkiye’nin yerli ve milli politikalara olduğu kadar yerli ve milli siyasetçilere de ne kadar ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak oranını artırmaya yönelik attığımız her adımı, nükleer, termik, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal santrallerinde engellemeye çalışarak bir nevi ülkemizi karanlığa ve dışa bağımlılığa iten zihniyet, son günlerde vatandaşlarımızı da kışkırtarak bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmak istemektedir.

"DAR GELİRLİLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK POLİTİKALAR DEVAM EDECEK"

Bu sektörlerde binlerce insan çalışmakta ve bu kardeşlerimizin ekmeğiyle oynamaktadırlar. Elektrikte daha önce yapılan 150 kilovatsaatlik düzenleme, gelen öneriler üzerine 210 kilovatsaate yükseltilmişti. Bunun yanı sıra küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler de değerlendirilmektedir. Bilinmelidir ki küresel emtia ve enerji fiyatları enerjide dışa bağımlı ülkeleri doğrudan etkilemektedir. Fakat hükümetimiz özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletecek politikalara devam edecektir."