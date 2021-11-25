Fatih Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz yolda

Bakan Fatih Dönmez, haziran-temmuz ayında yeni sondaj gemisiyle faaliyetlere başlanacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz çalışmalarıyla ilgili yeni bir müjde verdi.

Bakan Fatih Dönmez, 7. nesil olarak tanımlanan dördüncü sondaj gemisini aldıklarını duyurdu.

"DÜNYADA 5 ADET VAR"

Son teknoloji ile donatılmış gemi hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, "Dünyada bu gemiden sadece 5 adet var.

"YAZ DÖNEMİNDE FAALİYETE BAŞLAYACAK"

2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dâhil olacak ve haziran-temmuz ayı gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak inşallah." diye konuştu.