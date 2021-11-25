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- Fatih Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz yolda
Fatih Dönmez: 4'üncü sondaj gemimiz yolda
Bakan Fatih Dönmez, haziran-temmuz ayında yeni sondaj gemisiyle faaliyetlere başlanacağını açıkladı.
- AA & Ensonhaber
- 25.11.2021 - 11:26
- Güncelleme : 25.11.2021 - 11:54
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz çalışmalarıyla ilgili yeni bir müjde verdi.
Bakan Fatih Dönmez, 7. nesil olarak tanımlanan dördüncü sondaj gemisini aldıklarını duyurdu.
"DÜNYADA 5 ADET VAR"
Son teknoloji ile donatılmış gemi hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, "Dünyada bu gemiden sadece 5 adet var.
"YAZ DÖNEMİNDE FAALİYETE BAŞLAYACAK"
2022 yılının bahar aylarında bu gemimiz de ekibe dâhil olacak ve haziran-temmuz ayı gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak inşallah." diye konuştu.