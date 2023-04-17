Fatih Dönmez açıkladı! Karadeniz gazı iletim hattına verildi Dün gece itibarıyla deniz altındaki ana iletim hattına verilen gazın, 30 saatte karaya ulaşması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, doğalgaz fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü müjde vereceğini söyledi.

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Enerjide dışa bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen Türkiye, adımlarını bu yönde attı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katılan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de çalışmalara başladı.

Ve 3 yıl önce mutlu sona ulaşıldı...

Sondaj gemilerimiz, 2020 yılında Karadeniz açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 kuyunda 85 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildi.

Bu keşif sonrası 2021 yılında ise Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük rezervin yanı sıra diğer kuyularda da yapılan keşiflerle birlikte Karadeniz'deki toplam gaz rezerv miktarı 710 milyar metreküpe ulaştı.

Yaşanan bu sürecin ardından 20 Nisan'da Filyos'tan karaya çıkartılacak olan Karadeniz gazı, dün itibarıyla doğalgaz iletim hattına verilmeye başlandı.

Karadeniz gazında heyecan başladı: İletim hattına veriliyor

Türkiye'nin enerjide bağımsızlığını sağlayacak çalışma sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV ekranlarında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dün gece itibarıyla kuyulardaki vanaların açılarak deniz altındaki ana iletim hattına gazın basılmaya başlandığını aktaran Bakan Dönmez, "Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizin ilk fazını açacağız. Dün gece itibarıyla oradaki kuyulardan vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya çıkacak. Perşembe onu karaya çıkaracağız." dedi.

"Kuyu sayısını 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız"

Sözlerine devam eden Bakan Dönmez, ilk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını da sözlerine ekledi.

Dönmez, "Kuyu sayısını 3 yıl içinde 40 milyon metreküpe kadar çıkaracağız. İkinci faz bitince tüm konutların gaz ihtiyacını karşılayabileceğiz. Faz 3 ile üretim miktarımız 60 milyon metreküpe çıkacak. Faz 3'ün planlaması 2028 yılı. Takvim henüz netleşmedi." ifadelerini kullandı.

Doğalgaz fiyatlarına indirim sinyali: Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız

Bakan Dönmez ayrıca, doğalgaz fiyatlarında da indirim sinyali verdi.

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez, "Gazı sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız." şeklinde konuştu.

"Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in diğer açıklamaları şu şekilde:

"Orta Karadeniz'de sismik çalışmaları tamamladık. O verileri değerlendiriyoruz. Doğu Karadeniz'le alakalı çalışmalar devam ediyor. Karadeniz'in batısından doğusuna kadar her alanı tek tek karış karış arıyoruz. Ümitliyiz. Batı Karadeniz'deki keşif potansiyelin yüksek olduğunu gösteriyor. Karadeniz'in potansiyeli yüksek, biz bunu görüyoruz."

"Gabar'dan müjdeli haberi paylaşacağız"

Gabar'da kış şartları devam ediyor. 1-2 hafta içinde ilk neticeleri almaya başlarız. Müjdeli haberi paylaşırız. Oraya yakın keşfimiz vardı, orada 6-7 kuyuda 7 bin varilin üzerine çıktık. Bu yıl içinde hedefimiz 15 kuyuya ulaşmak. Üretimi de 15-20 bin variller bandına getirmeye çalışacağız. Türkiye'nin 100. yılında günlük 100 bin varil üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Gabar'daki saha Esma Çevik'ten çok daha büyük."

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