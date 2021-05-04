Fatih Dönmez: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor

Fatih Dönmez: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor

Bakan Dönmez, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü. Görüşmede EBRD ile iş birliğinin kesintisiz bir şekilde sürdüğüne vurgu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans üzerinden toplantı yaptı.

Dönmez, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin de kurucu üye olduğu EBRD’nin 2009-2010’dan bu yana, ülkemizde özel sektör ağırlıklı olmak üzere toplam 13 milyar Euro üzerinde yatırıma destek vermesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Öte yandan yaklaşık 6 milyar eurodan fazla yatırımın sürdürülebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği ve çevre alanlarına ayrılması da ayrıca memnuniyet vericidir.”

“EN ÖNEMLİ FİNANS KURULUŞLARINDAN BİRİ”

“Bu anlamda EBRD ülkemizdeki en önemli uluslararası finans kuruluşlarından birisi olmuştur. Aynı şekilde Türkiye, EBRD’nin en geniş faaliyet gösterdiği ülke olarak öne çıkmaktadır.

EBRD’nin yeşil enerji, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme temaları bizim de sektör bazında büyük önem atfettiğimiz temalardır.”





“HEDEFLERİMİZ ÖRTÜŞMEKTEDİR”

“Zira 2017 yılında kamuoyuna duyurduğumuz milli enerji ve maden politikamızın üç sac ayağını oluşturan yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının arttırılması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve öngörülebilir piyasa koşullarının temini hedeflerimiz ile EBRD’nin operasyonları büyük oranda örtüşmektedir.”

“Bu minvalde özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ABRD ile iş birliğimiz, kesintisiz bir şeklide sürmektedir."

“4 BİN 300 MEGAVATLIK YENİLENEBİLİR ENERJİYE KATKI”

“EBRD toplam 4 bin 300 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinin hayata geçmesine katkı sağlamıştır. Bununla birlikte, EBRD ile iş birliği içinde hazırlanan rüzgar dalga enerjisi atlası çalışması ile bakanlığımız saha geliştirme çalışmalarına devam ederek, offshore rüzgar enerjisine yönelik YEKA yarışmasına yönelik hazırlıklarını da sürdürmektedir."

“DESTEKLERİNİZDEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

"EBRD ile iş birliği kapsamında özel şirketlere ve belediyelere, enerji ve kaynak verimliliğinde destek olduğumuz Sıfıra Yakın Atık Programı ile 200 milyon euro tutarında yatırımın fonlanmasından ve jeotermal sektörüne yönelik desteklerinizden memnuniyet duyuyoruz.”





“55 EYLEM YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

“Öte yandan bakanlığımızın iddialı bir enerji verimliliği programı yürüttüğünü belirtmek isterim. EBRD ile iş birliği içinde hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 55 eylem planlanmış olup yürütülmektedir. Sadece 2020 yılında enerji verimliliğine toplamda 635 milyon dolar yatırım yapılmış olup, maddi karşılığı 158 milyon dolar olan başka bir ifade ile 451 bin ton eş değeri petrol tasarruf edilmiştir.”

Fatih Dönmez: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile iş birliğimiz kesintisiz sürüyor VİDEO

“1,2 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLANMIŞTIR”

“2017-2020 döneminde ise 4,8 milyar dolar yatırım yapılmış 1,2 milyar dolar tasarruf sağlanmıştır. Böylece eylem planı hedefleri yüzde 102 oranında gerçekleşmiştir. Bu çerçevede EBRD’nin kamu binalarında ve belediyelerde enerji verimliliği yatırımlarını da desteklemesi, özellikle kojenerasyon kapasitesinin gelişimine daha geniş katkı sunması önem arz etmektedir.

Umuyorum ki önümüzdeki süreçte, bakanlığımız ile EBRD arasındaki iş birliğinin yaratacağı kaldıraç etkisi ile EBRD’nin ülkemiz enerji sektöründeki yatırımları artarak devam edecektir.”

“AB HİBESİ KATKILI KREDİ PROGRAMLARI GELİŞTİRİLMESİNİ PLANLIYORUZ”

“AB Yeşil Mutabakatı ile uyum içerisinde geliştireceğimiz yeni AB katkılı mali iş birliği programlarıyla ülkemiz enerji sektöründeki EBRD finansmanının artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Bunun için AB Mali Yardımları IPA'nın 2021-2027 yıllarını kapsayan 3’üncü Döneminde, Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu çerçevesinde, Bakanlığımız tarafından EBRD ile iş birliği içinde AB hibesi katkılı kredi programları geliştirilmesini planlıyoruz."

“LİTYUMUN BORDA ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

“Yeni kurduğumuz Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ile gerek hidrojen gerekse bor kaynaklarının bir enerji kaynağı taşıyıcısı ve enerji verimliliği aracı olarak değerlendirilmesine ilişkin Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. Bilhassa, batarya depolamasında kullanmak üzere kullanılan lityumun bordan üretilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladık, üretim aşamasına geçiyoruz. Bu minvalde, EBRD ile TENMAK arasında hidrojen kullanımına yönelik bir tekno-ekonomik ve düzenleyici yapılabilirlik çalışması gerçekleştirilecektir. Burada yapılacak çalışma gerek kurumlarımız gerekse özel sektörün katılımıyla bir hidrojen yol haritası oluşturulması yönündeki çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır."

“DOĞAL GAZ ALTYAPISINA İLİŞKİN AB DESTEĞİ SÜRMELİ”

"Özellikle hidrojen harmanlama gibi teknolojilerle doğal gazın daha verimli ve çevreci kullanımı da gündemde. Dolayısıyla, ülkemiz yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinde rekabetçi ortamın sürdürülmesi ve enerji arzında istikrarın sağlanması ile hane halkı ve işletmelerin uygun fiyatlarla enerjiye ulaşmasını teminen doğal gaz altyapısına ilişkin AB desteğinin ve finansal yardımların sürdürülmesi gerektiğine inanmaktadır.”

“Ülkemizin enerji ticaret merkezi olma hedefi yolunda enerji arz güvenliğinin temini, nihai tüketicilerin uygun fiyatlı enerjiye ulaşmasının sağlanması ve iklim değişikliği ile mücadelenin sürdürülmesi adına doğal gaz sektörüne ilişkin yatırımlara EBRD ve AB'nin destek ve finansal yardımlarını sürdürmesi gerektiğini değerlendiriyoruz."