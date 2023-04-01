Fatih Dönmez: Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz altyapısında sorun bitti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz altyapısındaki sorunların neredeyse tamamen bitirdiklerini belirtti. Bakan Dönmez ayrıca, "Ramazan’ın son günü Filyos’ta Karadeniz gazını karaya çıkartacağız" dedi.

İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hatay’ın İskenderun ilçesinde sular altında kalan sahil kesiminde incelemelerde bulundu.

Ardından iki bakan ortak basın açıklaması yaptı.

Deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz altyapısındaki sorunların neredeyse tamamen bitirdiklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yıkımın çok yoğun olduğu yerlerde münferit bağlantı talepleri gelebiliyor. Cumhurbaşkanımız, kararnamesiyle depremden etkilenen yapılarda oturan vatandaşların deprem tarihi itibariyle birikmiş elektrik ve doğalgaz borçları silindi. Bunu biz Hazine olarak karşılayacağız” dedi.

"Elektrikte tüm abonelere yüzde 15, doğalgazda büyük tüketici ve sanayicilere yüzde 20’lik indirim söz konusu"

Depremin etkisinin çok yoğun olduğu Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep’in iki ilçesinde faturalama işlemelerinin 3 ay ertelendiğini ifade eden Bakan Dönmez, “3 ay sonra da okunacak fatura bedelleri 6 eşit taksitte tahsil edilecek. Cumhurbaşkanımız, Türkiye genelinde hem elektrik hem de doğalgazda indirim yapmamızı istedi. Elektrikte tüm abonelere yüzde 15, doğalgazda büyük tüketici ve sanayicilere yüzde 20’lik indirim söz konusu” diye konuştu.

"Ramazan’ın son günü Filyos’ta Karadeniz gazını karaya çıkartacağız"

Sonuna yaklaştıkları büyük projelerin açılışıyla alakalı hazırlıklar yaptıklarını da belirten Dönmez, “Ramazan’ın son günü Filyos’ta Karadeniz gazını karaya çıkartacağız. 27 Nisan’da taze nükleer yakıtı Akkuyu’ya getireceğiz orası nükleer tesis olacak. Saros için getirmiş olduğumuz FSRU gemisinin deprem nedeniyle açılışını yapamadık. Avrupa’nın en büyük güneş santralini tamamladık, Konya Karapınar’da. Onun da açılışını yapacağız” dedi.

"Şehirlerimizde hayatı normal akışına bırakmak için önemli adımlar atıyoruz"

Bakan Karaismailoğlu ise, deprem felaketinin ardından 55 günün geride kaldığını ifade ederek, “Her geçen gün, bir önceki günden daha güçlü olduk. Bugün, çok daha güçlüyüz. Şehirlerimizde hayatı normal akışına bırakmak için önemli adımlar atıyoruz. Konteyner kentlerin yapımı ve vatandaşların buralara yerleştirilmesi yoğun olarak devam ediyor” dedi.

İskenderun Limanı’nın deprem felaketinde önemli vazifeler gördüğünü anlatan Karaismailoğlu, “İskenderun Limanı, hem lojistiğin buraya ulaştırılması hem de tahliye sırasında çok önemli vazifeler gördü. Arkamızdaki gemide binlerce depremzede kardeşimizi misafir ediyoruz. Kruvaziyer gemilerimizde depremzedeleri misafir etme olanağına kavuştuk” diye konuştu.