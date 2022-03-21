Petrol
116.59
-0.03%
Euro
16.34
0.00%
Dolar
14.83
-0.01%
Altın
923.21
0.03%
Borsa
2175
1.43%
Bitcoin
610.446
-0.07%
BTXN Coin
42.32
7.90%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 4 C

    Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulundu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak" dedi.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 23:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulundu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde yaptığı incelemelerde, son duruma ilişkin bilgi aldı.

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Dönmez, "Karadeniz gazında geri sayım sürüyor" vurgusunda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

    "TÜM GAYRETİMİZ, CUMHURİYETİMİZİN 100.YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURMAK"

    "Bugün Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk. Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak. Durmadan, yılmadan adım adım hedefe"

    Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri nde incelemede bulundu #1

    Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri nde incelemede bulundu #2

    Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri nde incelemede bulundu #3

    Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri nde incelemede bulundu #4


    İlginizi Çekebilir

    Yaratıcı Yazarlık: Yazma Hayalini Gerçekleştirmek kitabı
    Kitap

    Yaratıcı Yazarlık: Yazma Hayalini Gerçekleştirmek kitabı

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!
    Coin Haber

    Btc Era ile 1 Günde Zengin Ol!

    Borsadaki şirketlerin net kârı 2021'de 2,5 katına çıktı
    Ekonomi

    Borsadaki şirketlerin net kârı 2021'de 2,5 katına çıktı

    Görüş Bildir