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- Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulundu
Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak" dedi.
- İHA
- 21.03.2022 - 23:59
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde yaptığı incelemelerde, son duruma ilişkin bilgi aldı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Dönmez, "Karadeniz gazında geri sayım sürüyor" vurgusunda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"TÜM GAYRETİMİZ, CUMHURİYETİMİZİN 100.YILINDA YERLİ GAZIMIZI MİLLETİMİZLE BULUŞTURMAK"
"Bugün Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde son duruma ilişkin bilgi alıp, sahada incelemede bulunduk. Tüm gayretimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak. Durmadan, yılmadan adım adım hedefe"