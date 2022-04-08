Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlarla iftar yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeli ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni uğurlamak ve çalışmaları yerinde incelemek için Filyon Limanı'na geldi.

Yavuz Sondaj Gemisi'ni uğurladı

Bakan Dönmez, beraberinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Yavuz Sondaj Gemisi’ni yeni görevine uğurladı.

Liman çalışanlarıyla iftar

İncelemeler sonrası Bakan Dönmez, liman çalışanları ve TPAO personeli ile iftar yaptı.

Bakan Dönmez akşam ezanından önce yemeğini almak için girdiği sırada yaptığı yemeklerden dolayı şef Savaş Baştemur'u tebrik etti.