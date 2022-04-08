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    Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlarla iftar yaptı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Limanı çalışanları ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeli ile bir araya geldi.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 20:53
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    Fatih Dönmez, Filyos Limanı'nda çalışanlarla iftar yaptı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni uğurlamak ve çalışmaları yerinde incelemek için Filyon Limanı'na geldi.

    Yavuz Sondaj Gemisi'ni uğurladı

    Bakan Dönmez, beraberinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Yavuz Sondaj Gemisi’ni yeni görevine uğurladı.

    Liman çalışanlarıyla iftar

    İncelemeler sonrası Bakan Dönmez, liman çalışanları ve TPAO personeli ile iftar yaptı.

    Bakan Dönmez akşam ezanından önce yemeğini almak için girdiği sırada yaptığı yemeklerden dolayı şef Savaş Baştemur'u tebrik etti.

    Fatih Dönmez, Filyos Limanı nda çalışanlarla iftar yaptı #1

    Fatih Dönmez, Filyos Limanı nda çalışanlarla iftar yaptı #2

    Fatih Dönmez, Filyos Limanı nda çalışanlarla iftar yaptı #3

    Fatih Dönmez, Filyos Limanı nda çalışanlarla iftar yaptı #4

    Fatih Dönmez, Filyos Limanı nda çalışanlarla iftar yaptı #5


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