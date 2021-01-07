Euro
8.9098
-1.1%
Dolar
7.2454
-0.83%
Altın
447.65
-0.71%
Borsa
1.517
0.79%
Bitcoin
273.598
8.79%
EXEN Coin
11.26
1.62%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Fatih Dönmez: Geçen yıl 42 ton altın üretildi

    Bakan Fatih Dönmez, geçtiğimiz yıl üretilen 42 ton altın ile Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi.
    • AA
    • 07.01.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 12:44
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Dönmez: Geçen yıl 42 ton altın üretildi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

    "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık."

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Fatih Dönmez: Geçen yıl 42 ton altın üretildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir