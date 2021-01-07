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- Fatih Dönmez: Geçen yıl 42 ton altın üretildi
Fatih Dönmez: Geçen yıl 42 ton altın üretildi
Bakan Fatih Dönmez, geçtiğimiz yıl üretilen 42 ton altın ile Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi.
- AA
- 07.01.2021 - 12:38
- Güncelleme : 07.01.2021 - 12:44
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:
"Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık."
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