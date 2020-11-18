Fatih Dönmez: Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek

Fatih Dönmez: Hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek

Keşif çalışmalarına ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çalışmalar kapsamında olumlu sonuçların elde edileceğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz ve Karadeniz'deki enerji keşifleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Keşif çalışmalarının devam ettiği belirten Bakan Fatih Dönmez, "İnşallah hem Karadeniz'de hem de Akdeniz'de keşiflerimizin devamı gelecek." ifadesini kullandı.

"PEK ÇOK ÜLKE ARAMA VE SONDAJ YAPMAMIZI İSTEDİ"

Bakan Dönmez, Tuna-1 keşfi sonrası başka ülkelerden de sondaj çalışması yapılmasının istendiğini açıklayarak, "Tuna-1 keşfi sonrası pek çok ülke kendi karasularında arama ve sondaj yapmamızı istedi. Şu anda önceliğimiz yurt içi olduğu için bu teklifleri geri çevirdik. Artık yerli derin deniz sondaj ekibimiz ve becerilerimizle küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.