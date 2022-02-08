Elektrik kesintilerinin yaşandığı Isparta'daki faturalara yönelik açıklama yapan Bakan Dönmez, tahsilatın 1 ay ertelendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Isparta'da meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Günlerce elektriksiz kalan vatandaşlar için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ilk andan harekete geçti.

Vatandaşların enerji, ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yardım sağlayan Bakanlık, konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, devletin ilk günden itibaren Ispartalıların yanında olduğunun altını çizdi.

"FATURALARIN TAHSİLATINI 1 AY ERTELİYORUZ"

Elektrik faturalarına ilişkin bilgilendirme yapan Bakan Dönmez, "İlk anda şehrimizde 113 bin vatandaşa elektrik sağlayamama durumu söz konusuydu. İl ve ilçelerden başlamak suretiyle arızalar giderildi.

Yaşanan arıza sayısına baktığımızda 10 yıllık arıza 1 günde oluştu. 13 ilden buraya bakım-onarım ekibi sevk edildi. Şu anda sadece 7 köyümüzde kesinti söz konusu. Faturaların tahsilatını da 1 ay erteliyoruz." dedi.

Fatih Dönmez: Isparta'daki faturaların tahsilatı 1 ay ertelendi ViDEO

SAHA PERSONEL SAYISI BİNİN ÜZERİNDE

Bakan Dönmez, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece 7 köyümüzde inkita söz konusu. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. AEDAŞ çalışmalarına destek olmak üzere 13 ilden bakım onarım ekibi intikal ettirdik. Hala sahada 653 teknik personelimiz var. AFAD, özel idare, belediyeler, diğer kamu kuruluşları ile personel sayımız sahada binin üzerinde.

273 iş makinesi ve aracımız var yine 61 jeneratörümüzle de bu kesintilere müdahale edildi. Şebeke ağının büyüklüğü 11 bin 800 kilometre. Edirne'den Kars'a kadar olan yolun 5-6 katı bir uzunluktan bahsediyoruz.





"10 YILLIK ARIZA, 1 GÜNDE OLMUŞTUR"

Isparta'da yılda ortalama meydana gelen arıza sayısı ortalama bin 100. Kar yağışının olduğu 3 Şubat Perşembe günü 12 bin arıza ve hasar olmuştur. Bu da 1 yıllık olağan arızanın 10 katı demektir. 10 yıllık olağan arıza, sadece bir günde olmuştur.

Ekiplerimiz sağolsun büyük bir fedakarlıkla sahada adeta canını dişine takarak bu mücadeleyi sürdürdü.Buradan bir hususu tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 Şubat'tan itibaren vatandaşların elektrik sayaçlarının okunmayacağını söylemiştik.

Vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetinin giderilmesi için gereken bütün önlemleri aldık. Gerek elektrik, gerek afet şartlarına bağlı olarak hasar tespit ve ziyan çalışmalarını sürdürüyorlar. En kısa süre içerisinde telafi edeceğiz.





"UCUZ SİYASET YAPTILAR"

Biz sahada çalışırken sosyal medyada çıkan bazı haberleri gördük. Mağduriyetten prim çıkarmaya çalışanlar, ucuz siyaset yaptılar. Biz gerçekleri paylaştık, doğruları çarpıtmadık ama maalesef Türkiye'de muhalefetin belli bir kesimi hal ve hareketlerini bu süreçte de gösterdi.

Nasıl daha önceki tabii afetlerde devletimiz ilk andan itibaren vatandaşımızla omuz omuza çalıştıysa, Isparta'da da aynısı yaşandı. Isparta halkımıza teşekkür etmek istiyorum. Kırsalda da çok duygusal anlar yaşadık."