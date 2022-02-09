Fatih Dönmez: Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi

Bakan Dönmez: "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor"

Isparta'da birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bunun üzerine bölgedeki birçok köyde elektrik kesintileri yaşandı.

Bugün ise Enerji ve Tabii Bakanı Fatih Dönmez, kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Dönmez, "Dün gece itibariyle Isparta’nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor. İlk etapta Isparta’nın il ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirdik. Kırsal kesimlere ağır hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntı yaşadık. Buna rağmen kırsal kesimlerin büyük bir kısmına hızlı bir şekilde ulaştık ve zarar gören altyapıyı onardık." dedi.

Bakan Fatih Dönmez, elektrikte yeni tarife için EPDK ve Bakanlığın talepleri değerlendirdiğini de söyledi.

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