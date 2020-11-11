Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemimiz 2021 yılının ilk aylarında faaliyete başlayacak

Enerji Bakanı Dönmez, Karadeniz'de yürütülen faaliyetler konusunda açıklama yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Bakan Fatih Dönmez, Bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yaptı.

2020'nin ilk dokuz ayında 3’ü denizde 73’ü karada olmak üzere yaklaşık 186 bin metre sondaj yapıldığı bilgisini paylaşan Dönmez, TANAP Projesi üzerinden yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatının gerçekleştirildiğini bildirdi.

"2021'İN İLK AYLARINDA..."

Karadeniz'de yürütülen faaliyetlere ilişkin de konuşan Dönmez, "Modernizasyonu tamamlanarak Mersin/Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemimiz 2021'in ilk aylarında Karadeniz’de faaliyete başlayacak." dedi.

Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e dümen kıracak ViDEO

Bakan Dönmez, şu şekilde konuştu:

"YAKLAŞIK 186 BİN METRE SONDAJ YAPILDI"

"Karada ve denizde yürütülen hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri kapsamında 2020'nin ilk dokuz ayında 3’ü denizde 73’ü karada olmak üzere 76 adet arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup, yaklaşık 186 bin metre sondaj yapılmıştır.

"TANAP'TAN 7 MİLYAR METREKÜP GAZ SEVKİYATI YAPILDI"

170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasiteli yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi yıl sonunda ülkemizde olacak.



Güney Gaz Koridoru’nun ana omurgasını oluşturan TANAP Projesi üzerinden 2020 Eylül sonu itibarıyla ülkemize yaklaşık 7 milyar metreküp gaz sevkiyatı gerçekleşmiştir.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI

2020'nin ilk dokuz ayında üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 46’sı yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 34’ü kömürden, yüzde 19’u doğal gazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlanmış olup, yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 61 olarak gerçekleşmiştir.

2000’li yıllarda 12 bin megavat seviyelerinde olan yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücümüz, 2020 Eylül sonunda yaklaşık 47 bin megavata ulaşmış olup, toplam kurulu gücün yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmuştur."