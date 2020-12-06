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Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı

Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Karadeniz'de sondaj yapmak için açılmaya hazırlandığını duyurdu.