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    Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin, Karadeniz'de sondaj yapmak için açılmaya hazırlandığını duyurdu.
    • AA
    • 06.12.2020 - 12:45
    • Güncelleme : 06.12.2020 - 12:51
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    Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından Kanuni sondaj gemisinde devam eden çalışmaların görüntüsünü paylaştı.

    "SONDAJA AÇILMAYA HAZIRLANIYOR"

    Bakan Dönmez, "Kanuni, hırçın Karadeniz’de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı..." ifadelerini kullandı.

    Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı ViDEO

    Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı #1

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